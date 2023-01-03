Картинки дня: 3 января 2023 года, вторник

Массовые протесты, начавшиеся в конце декабря 2022 года, продолжаются в Боливии. Участники акций требуют освобождения губернатора Луиса Фернандо Камачо
Не менее четырех человек погибли при столкновении двух вертолетов в Австралии
В Иране начались военные учения "Зульфикар-1401"
Прощание с футболистом Пеле прошло в Бразилии на стадионе футбольного клуба "Сантос"
В Саудовской Аравии состоялся второй этап ралли "Дакар"
Сильный шторм обрушился на большую часть Калифорнии
В магазине футбольного клуба "Аль-Наср" в Эр-Рияде начали продавать футболки Криштиану Роналду
В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв
Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде