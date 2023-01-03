Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
3 января 2023 4:47

Картинки дня: 3 января 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Массовые протесты, начавшиеся в конце декабря 2022 года, продолжаются в Боливии. Участники акций требуют освобождения губернатора Луиса Фернандо Камачо

Массовые протесты, начавшиеся в конце декабря 2022 года, продолжаются в Боливии. Участники акций требуют освобождения губернатора Луиса Фернандо Камачо

Не менее четырех человек погибли при столкновении двух вертолетов в Австралии

Не менее четырех человек погибли при столкновении двух вертолетов в Австралии

В Иране начались военные учения "Зульфикар-1401"

В Иране начались военные учения "Зульфикар-1401"

Прощание с футболистом Пеле прошло в Бразилии на стадионе футбольного клуба "Сантос"

Прощание с футболистом Пеле прошло в Бразилии на стадионе футбольного клуба "Сантос"

В Саудовской Аравии состоялся второй этап ралли "Дакар"

В Саудовской Аравии состоялся второй этап ралли "Дакар"

Сильный шторм обрушился на большую часть Калифорнии

Сильный шторм обрушился на большую часть Калифорнии

В магазине футбольного клуба "Аль-Наср" в Эр-Рияде начали продавать футболки Криштиану Роналду

В магазине футбольного клуба "Аль-Наср" в Эр-Рияде начали продавать футболки Криштиану Роналду

В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв

В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде