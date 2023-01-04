Картинки дня: 4 января 2023 года, среда

Проезд траурного кортежа с телом Пеле по улицам Сантоса
Лондонский зоопарк начал свой Новый год с ежегодного подсчета численности питомцев. В зверинце обитает более 400 видов животных, и процесс может занять неделю
Презентация Криштиану Роналду в качестве игрока футбольного клуба "Аль-Наср" прошла в Эр-Рияде
Пятидневная забастовка железнодорожных рабочих началась в Великобритании
После продолжительных дождей города на востоке Австралии накрыли мощные паводки. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты
В Лас-Вегасе открылась выставка потребительской электроники CES 2023
Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Аделаиде
В индийской столице установилась холодная погода
Десятки разрушенных домов, сотни поваленных деревьев, разбитые машины и километры оборванных линий электропередачи оставил после себя сильный торнадо, который пронесся по Луизиане