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4 января 2023 6:54

Картинки дня: 4 января 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Проезд траурного кортежа с телом Пеле по улицам Сантоса

Проезд траурного кортежа с телом Пеле по улицам Сантоса

Лондонский зоопарк начал свой Новый год с ежегодного подсчета численности питомцев. В зверинце обитает более 400 видов животных, и процесс может занять неделю

Лондонский зоопарк начал свой Новый год с ежегодного подсчета численности питомцев. В зверинце обитает более 400 видов животных, и процесс может занять неделю

Презентация Криштиану Роналду в качестве игрока футбольного клуба "Аль-Наср" прошла в Эр-Рияде

Презентация Криштиану Роналду в качестве игрока футбольного клуба "Аль-Наср" прошла в Эр-Рияде

Пятидневная забастовка железнодорожных рабочих началась в Великобритании

Пятидневная забастовка железнодорожных рабочих началась в Великобритании

После продолжительных дождей города на востоке Австралии накрыли мощные паводки. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты

После продолжительных дождей города на востоке Австралии накрыли мощные паводки. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты

В Лас-Вегасе открылась выставка потребительской электроники CES 2023

В Лас-Вегасе открылась выставка потребительской электроники CES 2023

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Аделаиде

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Аделаиде

В индийской столице установилась холодная погода

В индийской столице установилась холодная погода

Десятки разрушенных домов, сотни поваленных деревьев, разбитые машины и километры оборванных линий электропередачи оставил после себя сильный торнадо, который пронесся по Луизиане

Десятки разрушенных домов, сотни поваленных деревьев, разбитые машины и километры оборванных линий электропередачи оставил после себя сильный торнадо, который пронесся по Луизиане