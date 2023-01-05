Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
5 января 2023 3:28

Картинки дня: 5 января 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Женщина запускает воздушного змея на пляже испанской Малаги, где синоптики фиксируют небывалую для января теплую температуру.

Женщина запускает воздушного змея на пляже испанской Малаги, где синоптики фиксируют небывалую для января теплую температуру.

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Кремонезе" пытается докричаться до своего игрока во время игры Серии А.

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Кремонезе" пытается докричаться до своего игрока во время игры Серии А.

В Ватикане проходят церковные службы по скончавшемуся папе римскому Бенедикту XVI.

В Ватикане проходят церковные службы по скончавшемуся папе римскому Бенедикту XVI.

На швейцарском горнолыжном курорте Лезен катастрофически не хватает снега, трассы приходится посыпать искусственным покрытием, а гости деревушки катаются, любуясь на зеленые склоны гор.

На швейцарском горнолыжном курорте Лезен катастрофически не хватает снега, трассы приходится посыпать искусственным покрытием, а гости деревушки катаются, любуясь на зеленые склоны гор.

Неустановленные вандалы устроили погром на историческом протестантском кладбище на горе Сион в Иерусалиме.

Неустановленные вандалы устроили погром на историческом протестантском кладбище на горе Сион в Иерусалиме.

Переполненный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в китайском городе Шанхай.

Переполненный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в китайском городе Шанхай.

Экоактивисты раскрасили ворота резиденции французского премьер-министра оранжевой краской, привлекая внимание властей к климатической проблеме.

Экоактивисты раскрасили ворота резиденции французского премьер-министра оранжевой краской, привлекая внимание властей к климатической проблеме.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».