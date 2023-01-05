Картинки дня: 5 января 2023 года, четверг

Женщина запускает воздушного змея на пляже испанской Малаги, где синоптики фиксируют небывалую для января теплую температуру.
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Кремонезе" пытается докричаться до своего игрока во время игры Серии А.
В Ватикане проходят церковные службы по скончавшемуся папе римскому Бенедикту XVI.
На швейцарском горнолыжном курорте Лезен катастрофически не хватает снега, трассы приходится посыпать искусственным покрытием, а гости деревушки катаются, любуясь на зеленые склоны гор.
Неустановленные вандалы устроили погром на историческом протестантском кладбище на горе Сион в Иерусалиме.
Переполненный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в китайском городе Шанхай.
Экоактивисты раскрасили ворота резиденции французского премьер-министра оранжевой краской, привлекая внимание властей к климатической проблеме.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённого гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон».