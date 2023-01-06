Картинки дня: 6 января 2023 года, пятница

Вертолет следит за гонкой в зачете мотоциклов в ходе очередного этапа ралли-многодневки Дакар 2023.
Президент России Владимир Путин позвонил 7-летнему Давиду Шмелеву, мечта которого побывать в Военной Академии Вооруженных сил РФ сбылась благодаря проекту "Елка желаний".
Папа римский Франциск у гроба с телом своего предшественника на посту понтифика католической церкви Бенедикта XVI.
Работа морга с телами жертв коронавирусной инфекции в Шанхае, КНР.
Ежегодный съезд двойников Элвиса Пресли в Сиднее, Австралия.
Жительница окраин Дели (Индия) греется у костра в холодное утро.
В Японии прошел первый в новом году аукцион тунца, самый дорогой лот был продан за 273 тысячи долларов.
Палата представителей США в 6-й раз не смогла избрать спикера из-за жесткой позиции ряда республиканцев.