Картинки дня: 7 января 2023 года, суббота

Тысячи скворцов взлетели во время заката в районе озера Ларнака, Кипр.
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Альпах проходит на трассах с искусственным покрытием из-за аномально теплой зимы.
Ежегодный заплыв "Трех королей" в воде Влтавы, Прага, Чехия.
Торжества в честь христианского праздника Богоявления в Болгарии.
Колонна мобилизованных российских военнослужащих отправляется в зону СВО после прохождения обучения в Омской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал Обуз-Лесновский армейский полигон в Брестской области.
Компания McDonald's приостанавливает работу ресторанов своей сети в Казахстане.
Паломницы совершают омовение в первый день религиозного фестиваля в Непале.
Утренняя репетиция традиционного парада в честь Дня Республики в Дели, Индия.