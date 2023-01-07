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7 января 2023 2:51

Картинки дня: 7 января 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Тысячи скворцов взлетели во время заката в районе озера Ларнака, Кипр.

Тысячи скворцов взлетели во время заката в районе озера Ларнака, Кипр.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Альпах проходит на трассах с искусственным покрытием из-за аномально теплой зимы.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Альпах проходит на трассах с искусственным покрытием из-за аномально теплой зимы.

Ежегодный заплыв "Трех королей" в воде Влтавы, Прага, Чехия.

Ежегодный заплыв "Трех королей" в воде Влтавы, Прага, Чехия.

Торжества в честь христианского праздника Богоявления в Болгарии.

Торжества в честь христианского праздника Богоявления в Болгарии.

Колонна мобилизованных российских военнослужащих отправляется в зону СВО после прохождения обучения в Омской области.

Колонна мобилизованных российских военнослужащих отправляется в зону СВО после прохождения обучения в Омской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал Обуз-Лесновский армейский полигон в Брестской области.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал Обуз-Лесновский армейский полигон в Брестской области.

Компания McDonald's приостанавливает работу ресторанов своей сети в Казахстане.

Компания McDonald's приостанавливает работу ресторанов своей сети в Казахстане.

Паломницы совершают омовение в первый день религиозного фестиваля в Непале.

Паломницы совершают омовение в первый день религиозного фестиваля в Непале.

Утренняя репетиция традиционного парада в честь Дня Республики в Дели, Индия.

Утренняя репетиция традиционного парада в честь Дня Республики в Дели, Индия.