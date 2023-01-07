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Наши права
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Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
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7 января 2023 5:58
Сборы 10-летних воспитанников команды «Вымпел»
Московской академии хоккея перед играми на первенство столицы.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН