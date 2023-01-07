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7 января 2023 11:26

На Москву в начале января 2023 года обрушились аномальные морозы

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов