Картинки дня: 8 января 2023 года, воскресенье

Традиционный зимний Фестиваль форели в Хвачхоне, Южная Корея
7-й этап ралли «Дакар 2023» в Саудовской Аравии
Минута молчания перед матчем 17 тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Удинезе» в память об умершем на 59 году жизни футболисте и тренере Джанлуке Виалли
Репетиция танца льва перед празднованием Лунного Нового года в Куала-Лумпуре, Малайзия
Паломник читает Библию во время празднования Рождества в церкви Бете Мариам (Дом Марии) в Лалибеле, Эфиопия
Демонстранты требуют досрочных выборов и освобождения свергнутого перуанского лидера Педро Кастильо в Ике
Соревнования по древнейшей тюркской игре кок-бору (козлодранию) в селе Орто-Сай на окраине Бишкека, Кыргызстан
Кубок мира FIS по горнолыжному спорту в Адельбодене, Швейцария. Гигантский слалом среди мужчин
Республиканец Кевин Маккарти с 15-й попытки избран спикером Палаты представителей США