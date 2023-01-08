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8 января 2023 7:54

Картинки дня: 8 января 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Традиционный зимний Фестиваль форели в Хвачхоне, Южная Корея

Традиционный зимний Фестиваль форели в Хвачхоне, Южная Корея

7-й этап ралли «Дакар 2023» в Саудовской Аравии

7-й этап ралли «Дакар 2023» в Саудовской Аравии

Минута молчания перед матчем 17 тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Удинезе» в память об умершем на 59 году жизни футболисте и тренере Джанлуке Виалли

Минута молчания перед матчем 17 тура чемпионата Италии «Ювентус» - «Удинезе» в память об умершем на 59 году жизни футболисте и тренере Джанлуке Виалли

Репетиция танца льва перед празднованием Лунного Нового года в Куала-Лумпуре, Малайзия

Репетиция танца льва перед празднованием Лунного Нового года в Куала-Лумпуре, Малайзия

Паломник читает Библию во время празднования Рождества в церкви Бете Мариам (Дом Марии) в Лалибеле, Эфиопия

Паломник читает Библию во время празднования Рождества в церкви Бете Мариам (Дом Марии) в Лалибеле, Эфиопия

Демонстранты требуют досрочных выборов и освобождения свергнутого перуанского лидера Педро Кастильо в Ике

Демонстранты требуют досрочных выборов и освобождения свергнутого перуанского лидера Педро Кастильо в Ике

Соревнования по древнейшей тюркской игре кок-бору (козлодранию) в селе Орто-Сай на окраине Бишкека, Кыргызстан

Соревнования по древнейшей тюркской игре кок-бору (козлодранию) в селе Орто-Сай на окраине Бишкека, Кыргызстан

Кубок мира FIS по горнолыжному спорту в Адельбодене, Швейцария. Гигантский слалом среди мужчин

Кубок мира FIS по горнолыжному спорту в Адельбодене, Швейцария. Гигантский слалом среди мужчин

Республиканец Кевин Маккарти с 15-й попытки избран спикером Палаты представителей США

Республиканец Кевин Маккарти с 15-й попытки избран спикером Палаты представителей США