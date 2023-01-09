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9 января 2023 2:22

Картинки дня: 9 января 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Участница митинга в поддержку иранского протеста в центре Лондона.

Участница митинга в поддержку иранского протеста в центре Лондона.

Экологический активист на фоне плаката о климатической катастрофе в германском городке, предназначенном под снос из-за расширения зоны открытого угольного карьера.

Экологический активист на фоне плаката о климатической катастрофе в германском городке, предназначенном под снос из-за расширения зоны открытого угольного карьера.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с главным призом турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с главным призом турнира WTA в австралийской Аделаиде.

Рождественская служба в православном храме Берлина.

Рождественская служба в православном храме Берлина.

Очередь у похоронного дома в Шанхае, где коронавирусная инфекция уносит многие жизни.

Очередь у похоронного дома в Шанхае, где коронавирусная инфекция уносит многие жизни.

Изобретатель демонстрирует новинку на выставке электроники и электротехники в американском Лас-Вегасе.

Изобретатель демонстрирует новинку на выставке электроники и электротехники в американском Лас-Вегасе.

Аргентинский художник решил превратить портреты национальных героев страны на купюрах в персонажей фильма "Гарри Поттер" на фоне рекордных темпов инфляции.

Аргентинский художник решил превратить портреты национальных героев страны на купюрах в персонажей фильма "Гарри Поттер" на фоне рекордных темпов инфляции.

Чили. Жительница деревни эвакуирует свою собаку во время сильного лесного пожара.

Чили. Жительница деревни эвакуирует свою собаку во время сильного лесного пожара.