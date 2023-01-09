Картинки дня: 9 января 2023 года, понедельник

Участница митинга в поддержку иранского протеста в центре Лондона.
Экологический активист на фоне плаката о климатической катастрофе в германском городке, предназначенном под снос из-за расширения зоны открытого угольного карьера.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с главным призом турнира WTA в австралийской Аделаиде.
Рождественская служба в православном храме Берлина.
Очередь у похоронного дома в Шанхае, где коронавирусная инфекция уносит многие жизни.
Изобретатель демонстрирует новинку на выставке электроники и электротехники в американском Лас-Вегасе.
Аргентинский художник решил превратить портреты национальных героев страны на купюрах в персонажей фильма "Гарри Поттер" на фоне рекордных темпов инфляции.
Чили. Жительница деревни эвакуирует свою собаку во время сильного лесного пожара.