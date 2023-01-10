Картинки дня: 10 января 2023 года, вторник

В Восточном Сараево прошел парад военных сил Республики Сербской.
Последствия погромов сторонниками экс-президента Жаира Болсонару в здании Верховного суда Бразилии.
Молния ударяет в землю в районе израильской угольной ТЭЦ "Рутенберг" в Ашкелоне.
В Бельгии начался судебный процесс по делу о террористической атаке на аэропорт и метро Брюсселя.
Японские девушки перед началом церемонии Дня совершеннолетия в Токио.
Президент США Джо Байден общается с сотрудниками пограничной службы в Эль Пасо, штат Техас.
Автомобиль проносится по аравийским пескам в ходе ралли "Дакар 2023".
Серб Новак Джокович выполняет подачу во время теннисного турнира в австралийской Аделаиде.