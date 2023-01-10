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10 января 2023 3:01

Картинки дня: 10 января 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Восточном Сараево прошел парад военных сил Республики Сербской.

В Восточном Сараево прошел парад военных сил Республики Сербской.

Последствия погромов сторонниками экс-президента Жаира Болсонару в здании Верховного суда Бразилии.

Последствия погромов сторонниками экс-президента Жаира Болсонару в здании Верховного суда Бразилии.

Молния ударяет в землю в районе израильской угольной ТЭЦ "Рутенберг" в Ашкелоне.

Молния ударяет в землю в районе израильской угольной ТЭЦ "Рутенберг" в Ашкелоне.

В Бельгии начался судебный процесс по делу о террористической атаке на аэропорт и метро Брюсселя.

В Бельгии начался судебный процесс по делу о террористической атаке на аэропорт и метро Брюсселя.

Японские девушки перед началом церемонии Дня совершеннолетия в Токио.

Японские девушки перед началом церемонии Дня совершеннолетия в Токио.

Президент США Джо Байден общается с сотрудниками пограничной службы в Эль Пасо, штат Техас.

Президент США Джо Байден общается с сотрудниками пограничной службы в Эль Пасо, штат Техас.

Автомобиль проносится по аравийским пескам в ходе ралли "Дакар 2023".

Автомобиль проносится по аравийским пескам в ходе ралли "Дакар 2023".

Серб Новак Джокович выполняет подачу во время теннисного турнира в австралийской Аделаиде.

Серб Новак Джокович выполняет подачу во время теннисного турнира в австралийской Аделаиде.