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14 января 2023 6:22

Картинки дня: 14 января 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Традиционный карнавал в День святого Василия Великого в Северной Македонии

Традиционный карнавал в День святого Василия Великого в Северной Македонии

В преддверии Нового года по восточному календарю в храмах и святилищах Японии прошли церемонии ритуального очищения тела и души

В преддверии Нового года по восточному календарю в храмах и святилищах Японии прошли церемонии ритуального очищения тела и души

По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо в штате Алабама

По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо в штате Алабама

Международный автосалон открылся в Токио

Международный автосалон открылся в Токио

Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы

Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы

Совместные военные учения США и Южной Кореи в корейской провинции Кенгидо

Совместные военные учения США и Южной Кореи в корейской провинции Кенгидо

Число погибших из-за штормов и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, возросло до 18

Число погибших из-за штормов и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, возросло до 18

Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале "Башкортостан"

Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале "Башкортостан"

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю