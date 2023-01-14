Картинки дня: 14 января 2023 года, суббота

Традиционный карнавал в День святого Василия Великого в Северной Македонии
В преддверии Нового года по восточному календарю в храмах и святилищах Японии прошли церемонии ритуального очищения тела и души
По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо в штате Алабама
Международный автосалон открылся в Токио
Взрыв на газопроводе произошел в Пасвальском районе Литвы
Совместные военные учения США и Южной Кореи в корейской провинции Кенгидо
Число погибших из-за штормов и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, возросло до 18
Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале "Башкортостан"
Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю