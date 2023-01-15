Картинки дня: 15 января 2023 года, воскресенье

Титул "Мисс Вселенная" завоевала Р’Бонни Габриэл из США
В Калифорнии проходит молодежный Чемпионат мира по сёрфингу
Число пострадавших при стрельбе возле церкви в одном из районов Лондона выросло до шести человек
В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа "Дакар 2023" стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте
В немецкой деревне Лютцерат продолжаются протесты против строительства угольной шахты
В Малайзии идет подготовка к встрече Нового года по восточному календарю
Борт пассажирской авиакомпании Yeti Airlines разбился рядом с международным аэропортом Похкара в столице Непала Катманду
Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
На Юго-Западе США в течение двух последних недель из-за наводнения и шторма погибли не менее 18 человек