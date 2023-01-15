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15 января 2023 5:56

Картинки дня: 15 января 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Титул "Мисс Вселенная" завоевала Р’Бонни Габриэл из США

Титул "Мисс Вселенная" завоевала Р’Бонни Габриэл из США

В Калифорнии проходит молодежный Чемпионат мира по сёрфингу

В Калифорнии проходит молодежный Чемпионат мира по сёрфингу

Число пострадавших при стрельбе возле церкви в одном из районов Лондона выросло до шести человек

Число пострадавших при стрельбе возле церкви в одном из районов Лондона выросло до шести человек

В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа "Дакар 2023" стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте

В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа "Дакар 2023" стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте

В немецкой деревне Лютцерат продолжаются протесты против строительства угольной шахты

В немецкой деревне Лютцерат продолжаются протесты против строительства угольной шахты

В Малайзии идет подготовка к встрече Нового года по восточному календарю

В Малайзии идет подготовка к встрече Нового года по восточному календарю

Борт пассажирской авиакомпании Yeti Airlines разбился рядом с международным аэропортом Похкара в столице Непала Катманду

Борт пассажирской авиакомпании Yeti Airlines разбился рядом с международным аэропортом Похкара в столице Непала Катманду

Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Акция протеста в Тель-Авиве против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

На Юго-Западе США в течение двух последних недель из-за наводнения и шторма погибли не менее 18 человек

На Юго-Западе США в течение двух последних недель из-за наводнения и шторма погибли не менее 18 человек