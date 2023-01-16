Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
16 января 2023 6:55

Картинки дня: 16 января 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
"Барселона" выиграла Суперкубок Испании по футболу

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании по футболу

Неделя мужской моды продолжается в Милане

Неделя мужской моды продолжается в Милане

Тяжелая ракета Falcon компании SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США

Тяжелая ракета Falcon компании SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США

Холодная погода с сильным снегопадом установилась в Тегеране

Холодная погода с сильным снегопадом установилась в Тегеране

28-я церемония вручения премии Ассоциации американских кинокритиков состоялась в Лос-Анджелесе

28-я церемония вручения премии Ассоциации американских кинокритиков состоялась в Лос-Анджелесе

Волны сильных осадков продолжают обрушиваться на Калифорнию. Сильные дожди продолжатся, создавая угрозу наводнений и оползней

Волны сильных осадков продолжают обрушиваться на Калифорнию. Сильные дожди продолжатся, создавая угрозу наводнений и оползней

В Якутии третий день подряд температура воздуха опускается ниже -60°, и за последние 4 дня это уже третий суточный рекорд холода

В Якутии третий день подряд температура воздуха опускается ниже -60°, и за последние 4 дня это уже третий суточный рекорд холода

В пригороде Давоса прошли протесты на фоне подготовки Всемирного экономического форума

В пригороде Давоса прошли протесты на фоне подготовки Всемирного экономического форума

Самолет авиакомпании Yeti Airlines с 72 пассажирами на борту разбился в Непале

Самолет авиакомпании Yeti Airlines с 72 пассажирами на борту разбился в Непале