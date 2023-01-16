Картинки дня: 16 января 2023 года, понедельник

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании по футболу
Неделя мужской моды продолжается в Милане
Тяжелая ракета Falcon компании SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США
Холодная погода с сильным снегопадом установилась в Тегеране
28-я церемония вручения премии Ассоциации американских кинокритиков состоялась в Лос-Анджелесе
Волны сильных осадков продолжают обрушиваться на Калифорнию. Сильные дожди продолжатся, создавая угрозу наводнений и оползней
В Якутии третий день подряд температура воздуха опускается ниже -60°, и за последние 4 дня это уже третий суточный рекорд холода
В пригороде Давоса прошли протесты на фоне подготовки Всемирного экономического форума
Самолет авиакомпании Yeti Airlines с 72 пассажирами на борту разбился в Непале