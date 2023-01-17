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17 января 2023 6:03

Картинки дня: 17 января 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Канцлер Германии Олаф Шольц посетил город Ульм

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил город Ульм

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

В Испании уже 500 лет отмечают День Святого Антония, покровителя животных. Во время праздника проводится фестиваль Las Luminarias, где наездники прыгают через костры. Таким образом лошади проходят очищение огнем от злых духов

В Испании уже 500 лет отмечают День Святого Антония, покровителя животных. Во время праздника проводится фестиваль Las Luminarias, где наездники прыгают через костры. Таким образом лошади проходят очищение огнем от злых духов

В Китае продолжается подготовка к Новому году по восточному календарю

В Китае продолжается подготовка к Новому году по восточному календарю

Актер Кевин Спейси получил награду за карьерные достижения от Национального музея кино в Турине

Актер Кевин Спейси получил награду за карьерные достижения от Национального музея кино в Турине

На горнолыжных склонах Германии нет снега

На горнолыжных склонах Германии нет снега

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне специальной операции на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне специальной операции на Украине

Число погибших в результате наводнения и шторма в штате Калифорния достигло 20

Число погибших в результате наводнения и шторма в штате Калифорния достигло 20

Разбор завалов разрушенного во время обстрела со стороны ВСУ торгового центра в Донецке

Разбор завалов разрушенного во время обстрела со стороны ВСУ торгового центра в Донецке