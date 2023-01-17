Картинки дня: 17 января 2023 года, вторник

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил город Ульм
Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
В Испании уже 500 лет отмечают День Святого Антония, покровителя животных. Во время праздника проводится фестиваль Las Luminarias, где наездники прыгают через костры. Таким образом лошади проходят очищение огнем от злых духов
В Китае продолжается подготовка к Новому году по восточному календарю
Актер Кевин Спейси получил награду за карьерные достижения от Национального музея кино в Турине
На горнолыжных склонах Германии нет снега
Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне специальной операции на Украине
Число погибших в результате наводнения и шторма в штате Калифорния достигло 20
Разбор завалов разрушенного во время обстрела со стороны ВСУ торгового центра в Донецке