Картинки дня: 19 января 2023 года, четверг

Президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.
Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Бангкоке.
Зрители наблюдают за матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В Киевской области в жилом районе рухнул вертолет, принадлежавший МВД Украины.
Показ новой коллекции дизайнерского дома Ива Сен Лорана в Париже.
Подтопленная уличная галлерея в Венеции, Италия.
Продолжается крупномасштабная забастовка медсестер Британии.
Жительница столицы Сенегала пинает футбольный мяч во дворе дома.