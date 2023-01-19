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19 января 2023 3:18

Картинки дня: 19 января 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.

Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Бангкоке.

Подготовка к празднованию Нового года по лунному календарю в Бангкоке.

Зрители наблюдают за матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Зрители наблюдают за матчем второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В Киевской области в жилом районе рухнул вертолет, принадлежавший МВД Украины.

В Киевской области в жилом районе рухнул вертолет, принадлежавший МВД Украины.

Показ новой коллекции дизайнерского дома Ива Сен Лорана в Париже.

Показ новой коллекции дизайнерского дома Ива Сен Лорана в Париже.

Подтопленная уличная галлерея в Венеции, Италия.

Подтопленная уличная галлерея в Венеции, Италия.

Продолжается крупномасштабная забастовка медсестер Британии.

Продолжается крупномасштабная забастовка медсестер Британии.

Жительница столицы Сенегала пинает футбольный мяч во дворе дома.

Жительница столицы Сенегала пинает футбольный мяч во дворе дома.