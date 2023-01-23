Картинки дня: 23 января 2023 года, понедельник

Фрагмент матча сборных Ирана и Польши во время чемпионата мира по гандболу в Кракове.
Полицейские на месте расстрела участников празднования Нового года по лунному календарю в пригороде Лос-Анджелеса.
Нападающий клуба Манчестер Сити Эрлинг Холанд взмывает в воздух, празднуя забитый гол.
Греческие болельщики поддерживают теннисиста Стефаноса Циципаса на корте Открытого чемпионата Австралии.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон побывал в Киевской области, где гостю показали последствия боев весны 2022 года.
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
В Симферополе, Крым, заработали первые мобильные офисы банка Сбер.
Выставка захваченной в плен бронетехники ВСУ в Ленинградской области.
Празднование Нового года по лунному календарю на ВДНХ в Москве.