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23 января 2023 2:12

Картинки дня: 23 января 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Фрагмент матча сборных Ирана и Польши во время чемпионата мира по гандболу в Кракове.

Фрагмент матча сборных Ирана и Польши во время чемпионата мира по гандболу в Кракове.

Полицейские на месте расстрела участников празднования Нового года по лунному календарю в пригороде Лос-Анджелеса.

Полицейские на месте расстрела участников празднования Нового года по лунному календарю в пригороде Лос-Анджелеса.

Нападающий клуба Манчестер Сити Эрлинг Холанд взмывает в воздух, празднуя забитый гол.

Нападающий клуба Манчестер Сити Эрлинг Холанд взмывает в воздух, празднуя забитый гол.

Греческие болельщики поддерживают теннисиста Стефаноса Циципаса на корте Открытого чемпионата Австралии.

Греческие болельщики поддерживают теннисиста Стефаноса Циципаса на корте Открытого чемпионата Австралии.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон побывал в Киевской области, где гостю показали последствия боев весны 2022 года.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон побывал в Киевской области, где гостю показали последствия боев весны 2022 года.

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В Симферополе, Крым, заработали первые мобильные офисы банка Сбер.

В Симферополе, Крым, заработали первые мобильные офисы банка Сбер.

Выставка захваченной в плен бронетехники ВСУ в Ленинградской области.

Выставка захваченной в плен бронетехники ВСУ в Ленинградской области.

Празднование Нового года по лунному календарю на ВДНХ в Москве.

Празднование Нового года по лунному календарю на ВДНХ в Москве.