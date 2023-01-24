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24 января 2023 6:29

Картинки дня: 24 января 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Власти Бразилии активно используют беспилотные летательные аппараты для борьбы с незаконной вырубкой лесов Амазонии.

Власти Бразилии активно используют беспилотные летательные аппараты для борьбы с незаконной вырубкой лесов Амазонии.

В Тегеране состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

В Тегеране состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

Рестораны сети McDonald's открываются в Казахстане после перерыва под новым названием - "Мы Открыты".

Рестораны сети McDonald's открываются в Казахстане после перерыва под новым названием - "Мы Открыты".

Забастовка медперсонала с требованием повышения оплаты труда в Ливерпуле, Великобритания.

Забастовка медперсонала с требованием повышения оплаты труда в Ливерпуле, Великобритания.

В палестинской Газе открылась секция бокса, куда допускают и всех желающих представительниц слабого пола.

В палестинской Газе открылась секция бокса, куда допускают и всех желающих представительниц слабого пола.

Российский теннисист Андрей Рублев отыграл два матчбола и в упорном поединке пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Российский теннисист Андрей Рублев отыграл два матчбола и в упорном поединке пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Празднование Нового года по Лунному календарю в Чайна-Тауне, Нью-Йорк.

Празднование Нового года по Лунному календарю в Чайна-Тауне, Нью-Йорк.

Поклонники на похоронах Лизы-Марии Пресли в Мемфисе, США.

Поклонники на похоронах Лизы-Марии Пресли в Мемфисе, США.