Картинки дня: 24 января 2023 года, вторник

Власти Бразилии активно используют беспилотные летательные аппараты для борьбы с незаконной вырубкой лесов Амазонии.
В Тегеране состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.
Рестораны сети McDonald's открываются в Казахстане после перерыва под новым названием - "Мы Открыты".
Забастовка медперсонала с требованием повышения оплаты труда в Ливерпуле, Великобритания.
В палестинской Газе открылась секция бокса, куда допускают и всех желающих представительниц слабого пола.
Российский теннисист Андрей Рублев отыграл два матчбола и в упорном поединке пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
Празднование Нового года по Лунному календарю в Чайна-Тауне, Нью-Йорк.
Поклонники на похоронах Лизы-Марии Пресли в Мемфисе, США.