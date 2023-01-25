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25 января 2023 6:03

Картинки дня: 25 января 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Житель Лондона фотографирует на смартфон ситуацию на набережной, где река Темза вышла из берегов.

Житель Лондона фотографирует на смартфон ситуацию на набережной, где река Темза вышла из берегов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретился в Киеве со студентами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретился в Киеве со студентами.

Противостояние уличных борцов на состязании в Судане.

Противостояние уличных борцов на состязании в Судане.

Дмитрий Медведев посетил оружейное производство концерна "Калашников" в Ижевске.

Дмитрий Медведев посетил оружейное производство концерна "Калашников" в Ижевске.

Изготовление серебряных мишек - наград предстоящего Берлинского кинофестиваля.

Изготовление серебряных мишек - наград предстоящего Берлинского кинофестиваля.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира.

Перерыв на дождь на главном корте Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Перерыв на дождь на главном корте Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в одном из ресторанов Парижа после переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц в одном из ресторанов Парижа после переговоров.