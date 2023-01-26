Картинки дня: 26 января 2023 года, четверг

Президент России Владимир Путин встретился со студентами в Татьянин день.
Подготовка красочной платформы для ежегодного карнавала в Рио.
Палестинский подросток в автомобиле, нагруженном мешками с гумманитарной помощью в Секторе Газа.
Юные жители Кабула на одной из заснеженных улиц столицы Афганистана.
Яркий кадр с четвертьфинального поединка женской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Новая коллекция дома Армани на показе в Париже.
В Британии началась забастовка работников местного отделения компании Амазон.
Баскетболист улетел в толпу во время матча Национальной баскетбольной ассоциации.
В Ливерпуле на реставрацию отправили памятник героине песни Битлз Элинор Ригби.