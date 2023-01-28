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28 января 2023 11:33

Картинки дня: 28 января 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Финский зоопарк захотел вернуть панд Китаю из-за финансовых проблем

Финский зоопарк захотел вернуть панд Китаю из-за финансовых проблем

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла почтили памятьт жертв Холокоста

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла почтили памятьт жертв Холокоста

В американском Мемфисе горожане вышли на акции протеста после убийства полицейскими безоружного афроамериканца

В американском Мемфисе горожане вышли на акции протеста после убийства полицейскими безоружного афроамериканца

Большая вода пришла в Новую Зеландию. В Окленде из-за сильных ливней затопило дороги, дома, магазины и аэропорт. Сошло несколько оползней

Большая вода пришла в Новую Зеландию. В Окленде из-за сильных ливней затопило дороги, дома, магазины и аэропорт. Сошло несколько оползней

В результате стрельбы возле синагоги в Иерусалиме погибли не менее 8 человек

В результате стрельбы возле синагоги в Иерусалиме погибли не менее 8 человек

Прием по случаю Нового года по лунному календарю прошел в Елисейском дворце

Прием по случаю Нового года по лунному календарю прошел в Елисейском дворце

Митинги против сожжения Корана прошли во многих городах мира

Митинги против сожжения Корана прошли во многих городах мира

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open

Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению

Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению