Картинки дня: 28 января 2023 года, суббота

Финский зоопарк захотел вернуть панд Китаю из-за финансовых проблем
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла почтили памятьт жертв Холокоста
В американском Мемфисе горожане вышли на акции протеста после убийства полицейскими безоружного афроамериканца
Большая вода пришла в Новую Зеландию. В Окленде из-за сильных ливней затопило дороги, дома, магазины и аэропорт. Сошло несколько оползней
В результате стрельбы возле синагоги в Иерусалиме погибли не менее 8 человек
Прием по случаю Нового года по лунному календарю прошел в Елисейском дворце
Митинги против сожжения Корана прошли во многих городах мира
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Australian Open
Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось вооруженному нападению