Картинки дня: 31 января 2023 года, вторник

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Памела: История любви"
Тушу горбатого кита выбросило на пляж Лидо в штате Нью-Йорк
Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании
Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Зимбабве
Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 90
Актриса Ева Грин подала в суд на продюсеров фильма "Патриот", потребовав гонорар в размере миллиона долларов
Игры афганских детей
Ночь над Бахмутом