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31 января 2023 9:44

Картинки дня: 31 января 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Памела: История любви"

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма "Памела: История любви"

Тушу горбатого кита выбросило на пляж Лидо в штате Нью-Йорк

Тушу горбатого кита выбросило на пляж Лидо в штате Нью-Йорк

Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании

Пожар в лагере мигрантов в городе Нихар на юге Испании

Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии

Двое туристов погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в префектуре Нагано в Японии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Зимбабве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Зимбабве

Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 90

Число жертв взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 90

Актриса Ева Грин подала в суд на продюсеров фильма "Патриот", потребовав гонорар в размере миллиона долларов

Актриса Ева Грин подала в суд на продюсеров фильма "Патриот", потребовав гонорар в размере миллиона долларов

Игры афганских детей

Игры афганских детей

Ночь над Бахмутом

Ночь над Бахмутом