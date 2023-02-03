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1 февраля 2023 10:30

Картинки дня: 1 февраля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Акция против пенсионной реформы прошла в Париже

Акция против пенсионной реформы прошла в Париже

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Конго

Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Конго

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в Хараре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в Хараре

Городская лиса пробегает у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Городская лиса пробегает у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Радуга над Хайфой

Радуга над Хайфой

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс

Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс

Снегопад завалил Тегеран

Снегопад завалил Тегеран

Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария

Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария

В Рио-де-Жанейро готовятся к ежегодному карнавалу

В Рио-де-Жанейро готовятся к ежегодному карнавалу