Картинки дня: 1 февраля 2023 года, среда

Акция против пенсионной реформы прошла в Париже
Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Конго
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в Хараре
Городская лиса пробегает у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Радуга над Хайфой
Актеру и продюсеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве из-за гибели на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс
Снегопад завалил Тегеран
Не менее 170 мигрантов, спасенных береговой охраной Испании, доставлены на остров Гран-Канария
В Рио-де-Жанейро готовятся к ежегодному карнавалу