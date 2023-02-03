Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
2 февраля 2023 9:38

Картинки дня: 2 февраля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Зеленая комета "C/2022 E3 ZTF" максимально приблизилась к Земле

Зеленая комета "C/2022 E3 ZTF" максимально приблизилась к Земле

Министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил демонстрацию обещанных Украине танков Leopard 2A6 в Аугустдорфе

Министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил демонстрацию обещанных Украине танков Leopard 2A6 в Аугустдорфе

В Великобритании продолжается крупнейшая забастовка профсоюзов

В Великобритании продолжается крупнейшая забастовка профсоюзов

В эти дни отмечается 80-летняя годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

В эти дни отмечается 80-летняя годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Кайтсёрферы в бухте Хайфы

Кайтсёрферы в бухте Хайфы

Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади должна будет выплатить штраф 20 тысяч рублей

Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади должна будет выплатить штраф 20 тысяч рублей

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Конго

Продолжается визит Папы Римского Франциска в Конго

Затопленная Новая Зеландия объявила режим бедствия. Ущерб измеряется десятками миллионов. Причиной стал накрывший островное государство циклон

Затопленная Новая Зеландия объявила режим бедствия. Ущерб измеряется десятками миллионов. Причиной стал накрывший островное государство циклон

Военный самолет Израиля атаковал сектор Газа. Это стало ответом на выпуск ракеты со стороны Палестины

Военный самолет Израиля атаковал сектор Газа. Это стало ответом на выпуск ракеты со стороны Палестины