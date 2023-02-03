Картинки дня: 2 февраля 2023 года, четверг

Зеленая комета "C/2022 E3 ZTF" максимально приблизилась к Земле
Министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил демонстрацию обещанных Украине танков Leopard 2A6 в Аугустдорфе
В Великобритании продолжается крупнейшая забастовка профсоюзов
В эти дни отмечается 80-летняя годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Кайтсёрферы в бухте Хайфы
Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади должна будет выплатить штраф 20 тысяч рублей
Продолжается визит Папы Римского Франциска в Конго
Затопленная Новая Зеландия объявила режим бедствия. Ущерб измеряется десятками миллионов. Причиной стал накрывший островное государство циклон
Военный самолет Израиля атаковал сектор Газа. Это стало ответом на выпуск ракеты со стороны Палестины