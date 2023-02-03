Картинки дня: 3 февраля 2023 года, пятница

Роботизированная скульптура японской художницы Яеи Кусамы на флагманском магазине Louis Vuitton в Париже
В американском Панксатони прошла 137-я ежегодная церемония предсказания погоды по случаю Дня сурка
Уровень загрязнения воздуха в Бангкоке остается небезопасным из-за сельскохозяйственных и лесных пожаров
Впервые за 50 тысяч лет к Земле приблизилась зеленая комета
Владимир Путин возложил цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана
На юге США в результате мощного ледяного шторма погибли 10 человек
Делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым во время посещения АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка"
Репетиция военного парада ко Дню независимости на Шри-Ланке
В Ливане прошли сильные снегопады