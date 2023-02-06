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6 февраля 2023 5:49

Картинки дня: 6 февраля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Лесной пожар на горном склоне Анд в Чили.

Лесной пожар на горном склоне Анд в Чили.

В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса.

В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса.

Фанаты английского футбольного клуба "Ноттингем Форрест" перед началом игры.

Фанаты английского футбольного клуба "Ноттингем Форрест" перед началом игры.

Волонтеры изготавливают мобильные носилки для бойцов СВО, Нижегородская область.

Волонтеры изготавливают мобильные носилки для бойцов СВО, Нижегородская область.

Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на службе ВСУ, донбасский фронт.

Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на службе ВСУ, донбасский фронт.

В Венеции проходит знаменитый на весь мир карнавал с неповторимым колоритом.

В Венеции проходит знаменитый на весь мир карнавал с неповторимым колоритом.

Папа римский Франциск I посетил Южный Судан.

Папа римский Франциск I посетил Южный Судан.

Участник антиправительственных протестов в столице Перу поправляет маску от слезоточивого газа.

Участник антиправительственных протестов в столице Перу поправляет маску от слезоточивого газа.