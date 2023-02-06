Картинки дня: 6 февраля 2023 года, понедельник

Лесной пожар на горном склоне Анд в Чили.
В Мариуполе прошел 8-й съезд Межрегиональной общественной организации Союз Добровольцев Донбасса.
Фанаты английского футбольного клуба "Ноттингем Форрест" перед началом игры.
Волонтеры изготавливают мобильные носилки для бойцов СВО, Нижегородская область.
Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на службе ВСУ, донбасский фронт.
В Венеции проходит знаменитый на весь мир карнавал с неповторимым колоритом.
Папа римский Франциск I посетил Южный Судан.
Участник антиправительственных протестов в столице Перу поправляет маску от слезоточивого газа.