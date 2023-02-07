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7 февраля 2023 5:15

Картинки дня: 7 февраля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Бангкок, Таиланд. Сотни бойцов стиля муай-тай ("тайский бокс") установили новый рекорд Книги Гиннеса по одновременной тренировке.

Бангкок, Таиланд. Сотни бойцов стиля муай-тай ("тайский бокс") установили новый рекорд Книги Гиннеса по одновременной тренировке.

Афинский акрополь присыпало нечастым в этих местах снегом.

Афинский акрополь присыпало нечастым в этих местах снегом.

Эвакуация пострадавшего ребенка после разбора завалов в турецком городе Диярбакыр.

Эвакуация пострадавшего ребенка после разбора завалов в турецком городе Диярбакыр.

Учения НАТО с участием танков Леопард в Венгрии.

Учения НАТО с участием танков Леопард в Венгрии.

Переполненный стадион во время автогонок серии Наскар в Лос-Анджелесе.

Переполненный стадион во время автогонок серии Наскар в Лос-Анджелесе.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Багдаде с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Багдаде с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Певица Адель на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе.

Певица Адель на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе.

В Китае отпраздновали традиционным фейерверком последний день празднования Нового года по лунному календарю.

В Китае отпраздновали традиционным фейерверком последний день празднования Нового года по лунному календарю.

Зрелищный эпизод турнира Кубка мира по дзюдо в Париже.

Зрелищный эпизод турнира Кубка мира по дзюдо в Париже.