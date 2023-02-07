Картинки дня: 7 февраля 2023 года, вторник

Бангкок, Таиланд. Сотни бойцов стиля муай-тай ("тайский бокс") установили новый рекорд Книги Гиннеса по одновременной тренировке.
Афинский акрополь присыпало нечастым в этих местах снегом.
Эвакуация пострадавшего ребенка после разбора завалов в турецком городе Диярбакыр.
Учения НАТО с участием танков Леопард в Венгрии.
Переполненный стадион во время автогонок серии Наскар в Лос-Анджелесе.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Багдаде с иракским коллегой Фуадом Хусейном.
Певица Адель на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе.
В Китае отпраздновали традиционным фейерверком последний день празднования Нового года по лунному календарю.
Зрелищный эпизод турнира Кубка мира по дзюдо в Париже.