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8 февраля 2023 5:30

Картинки дня: 8 февраля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Сильный пожар на складе контейнеров в порту турецкого города Искендерун, вызванный землетрясением.

Сильный пожар на складе контейнеров в порту турецкого города Искендерун, вызванный землетрясением.

Пикет у здания клиники в штате Нью Мексико, США. Медучреждение часто привлекает жителей соседнего штата Техас, где законодательно запретили аборты.

Пикет у здания клиники в штате Нью Мексико, США. Медучреждение часто привлекает жителей соседнего штата Техас, где законодательно запретили аборты.

Американцы подняли на борт катера береговой охраны останки сбитого над территорией США китайского метеозонда.

Американцы подняли на борт катера береговой охраны останки сбитого над территорией США китайского метеозонда.

Третий день общенациональной акции протеста против предложенной правительством пенсионной реформы в Париже.

Третий день общенациональной акции протеста против предложенной правительством пенсионной реформы в Париже.

Глава МИД РФ Cергей Лавров в рамках поездки по странам Африки посетил Мали.

Глава МИД РФ Cергей Лавров в рамках поездки по странам Африки посетил Мали.

Мужчина у разрушенного землетрясением здания в турецком городе Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Мужчина у разрушенного землетрясением здания в турецком городе Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Сторонники оппозиции перекрыли одну из горных дорог в Перу.

Сторонники оппозиции перекрыли одну из горных дорог в Перу.

Утренний лондонский туман у здания парламента.

Утренний лондонский туман у здания парламента.