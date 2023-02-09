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9 февраля 2023 5:37

Картинки дня: 9 февраля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Тушение пожара на складе морских контейнеров в Искендеруне, Турция.

Тушение пожара на складе морских контейнеров в Искендеруне, Турция.

Баскетболист Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру.

Баскетболист Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру.

Последствия разрушительного землетрясения в турецком городе Хатай.

Последствия разрушительного землетрясения в турецком городе Хатай.

Музыкант группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс выступил в ООН с призывом к политикам остановить кровопролитие на Украине.

Музыкант группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс выступил в ООН с призывом к политикам остановить кровопролитие на Украине.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с молодыми российскими учеными.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с молодыми российскими учеными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мавританский коллега Мохаммед Салем ульд Мерзук после переговоров в столице Мавритании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мавританский коллега Мохаммед Салем ульд Мерзук после переговоров в столице Мавритании.

Лесной пожар на склонах Анд в Чили.

Лесной пожар на склонах Анд в Чили.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э и супругой Ли Соль Чжу сфотографировался с генералами Корейской народной армии на вечере в честь 75-й годовщины ее основания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э и супругой Ли Соль Чжу сфотографировался с генералами Корейской народной армии на вечере в честь 75-й годовщины ее основания.