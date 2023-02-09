Картинки дня: 9 февраля 2023 года, четверг

Тушение пожара на складе морских контейнеров в Искендеруне, Турция.
Баскетболист Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру.
Последствия разрушительного землетрясения в турецком городе Хатай.
Музыкант группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс выступил в ООН с призывом к политикам остановить кровопролитие на Украине.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с молодыми российскими учеными.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мавританский коллега Мохаммед Салем ульд Мерзук после переговоров в столице Мавритании.
Лесной пожар на склонах Анд в Чили.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э и супругой Ли Соль Чжу сфотографировался с генералами Корейской народной армии на вечере в честь 75-й годовщины ее основания.