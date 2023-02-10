Картинки дня: 10 февраля 2023 года, пятница

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с представителями авиационной отрасли.
Похороны жертв землетрясения в турецком городе Хатай.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Судане с председателем Верховного Совета страны Абдельфаттахом Бурханом.
Лидеры стран ЕС приветствуют Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе.
В Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику генералу Ватутину.
Канадский Квебек шокирован аварией, во время которой автобус врезался в здание детского садика. В результате ДТП два ребенка погибли.
Самолет-амфибия МЧС России Бе-200 принимает участие в тушении пожара в турецком порту Искендерун.
В Пхеньяне прошел ночной парад в честь 75-летия основания армии КНДР.