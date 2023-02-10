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10 февраля 2023 6:35

Картинки дня: 10 февраля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с представителями авиационной отрасли.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с представителями авиационной отрасли.

Похороны жертв землетрясения в турецком городе Хатай.

Похороны жертв землетрясения в турецком городе Хатай.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Судане с председателем Верховного Совета страны Абдельфаттахом Бурханом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Судане с председателем Верховного Совета страны Абдельфаттахом Бурханом.

Лидеры стран ЕС приветствуют Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе.

Лидеры стран ЕС приветствуют Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе.

В Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику генералу Ватутину.

В Киеве демонтировали памятник советскому военачальнику генералу Ватутину.

Канадский Квебек шокирован аварией, во время которой автобус врезался в здание детского садика. В результате ДТП два ребенка погибли.

Канадский Квебек шокирован аварией, во время которой автобус врезался в здание детского садика. В результате ДТП два ребенка погибли.

Самолет-амфибия МЧС России Бе-200 принимает участие в тушении пожара в турецком порту Искендерун.

Самолет-амфибия МЧС России Бе-200 принимает участие в тушении пожара в турецком порту Искендерун.

В Пхеньяне прошел ночной парад в честь 75-летия основания армии КНДР.

В Пхеньяне прошел ночной парад в честь 75-летия основания армии КНДР.