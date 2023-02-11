Картинки дня: 11 февраля 2023 года, суббота

Активисты движения «Пятницы во имя будущего» проводят климатическую забастовку в Берлине, Германия
Спасатель из Ирана работает на развале завалов после землетрясения в Алеппо, Сирия
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн во время традиционного карнавала во Франконии
Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) атаковали Клуб рыбаков на побережье реки Рио-де-ла-Плата в Буэнос-Айресе, Аргентина
Лагерь для пострадавших в результате землетрясения в Кахраманмарасе, Турция
Кубок мира по горнолыжному спорту. Тренировка по скоростному спуску среди мужчин в Куршевеле, Франция
Дизайнер Аарон Поттс представил свою коллекцию осень-зима 2023 на Неделе моды в Нью-Йорке, США
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса прибыл в мэрию Кейптауна, чтобы сделать ежегодное обращение к нации
Лесной пожар в Квиллоне, Чили