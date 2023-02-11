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11 февраля 2023 13:44

Картинки дня: 11 февраля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Активисты движения «Пятницы во имя будущего» проводят климатическую забастовку в Берлине, Германия

Активисты движения «Пятницы во имя будущего» проводят климатическую забастовку в Берлине, Германия

Спасатель из Ирана работает на развале завалов после землетрясения в Алеппо, Сирия

Спасатель из Ирана работает на развале завалов после землетрясения в Алеппо, Сирия

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн во время традиционного карнавала во Франконии

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн во время традиционного карнавала во Франконии

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) атаковали Клуб рыбаков на побережье реки Рио-де-ла-Плата в Буэнос-Айресе, Аргентина

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) атаковали Клуб рыбаков на побережье реки Рио-де-ла-Плата в Буэнос-Айресе, Аргентина

Лагерь для пострадавших в результате землетрясения в Кахраманмарасе, Турция

Лагерь для пострадавших в результате землетрясения в Кахраманмарасе, Турция

Кубок мира по горнолыжному спорту. Тренировка по скоростному спуску среди мужчин в Куршевеле, Франция

Кубок мира по горнолыжному спорту. Тренировка по скоростному спуску среди мужчин в Куршевеле, Франция

Дизайнер Аарон Поттс представил свою коллекцию осень-зима 2023 на Неделе моды в Нью-Йорке, США

Дизайнер Аарон Поттс представил свою коллекцию осень-зима 2023 на Неделе моды в Нью-Йорке, США

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса прибыл в мэрию Кейптауна, чтобы сделать ежегодное обращение к нации

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса прибыл в мэрию Кейптауна, чтобы сделать ежегодное обращение к нации

Лесной пожар в Квиллоне, Чили

Лесной пожар в Квиллоне, Чили