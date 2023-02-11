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11 февраля 2023 17:32

Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ

Виктор ДРАЧЕВ
Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ

Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ