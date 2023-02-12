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12 февраля 2023 10:17

Картинки дня: 12 февраля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
В Чили вводится комендантский час в 28 коммунах из-за лесных пожаров

В Чили вводится комендантский час в 28 коммунах из-за лесных пожаров

"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы проходит во Франции

Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы проходит во Франции

Шторм бушует у берегов Мальты

Шторм бушует у берегов Мальты

В Нью-Йорке продолжается Неделя высокой моды

В Нью-Йорке продолжается Неделя высокой моды

В Иране празднуют 44-ю годовщину Исламской революции

В Иране празднуют 44-ю годовщину Исламской революции

Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ

Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ

Жители Новой Зеландии страдают от серии наводнений и оползней

Жители Новой Зеландии страдают от серии наводнений и оползней

Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения

Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения