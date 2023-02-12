Картинки дня: 12 февраля 2023 года, воскресенье

В Чили вводится комендантский час в 28 коммунах из-за лесных пожаров
"Реал Мадрид" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы проходит во Франции
Шторм бушует у берегов Мальты
В Нью-Йорке продолжается Неделя высокой моды
В Иране празднуют 44-ю годовщину Исламской революции
Флешмоб «Россия за спорт» к 100-летию общества «Динамо» на катке ВДНХ
Жители Новой Зеландии страдают от серии наводнений и оползней
Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения