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13 февраля 2023 9:01

Картинки дня: 13 февраля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
150-й ежегодный карнавал прошел в эти выходные в Ницце

150-й ежегодный карнавал прошел в эти выходные в Ницце

Парад в Новый год по лунному календарю на Манхэттене в Нью-Йорке

Парад в Новый год по лунному календарю на Манхэттене в Нью-Йорке

В Чили ввели комендантский час в 28 коммунах из-за лесных пожаров

В Чили ввели комендантский час в 28 коммунах из-за лесных пожаров

"Канзас-Сити" победил в Супербоуле-2023

"Канзас-Сити" победил в Супербоуле-2023

В Татарстане прошел фестиваль креативных санок

В Татарстане прошел фестиваль креативных санок

Гонгконг накрыл сильный туман

Гонгконг накрыл сильный туман

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

В Мадриде в защиту общественного здравоохранения вышли около 250 тысяч человек

В Мадриде в защиту общественного здравоохранения вышли около 250 тысяч человек

Наши военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора, располагающийся под Артемовском

Наши военные взяли под контроль населенный пункт Красная Гора, располагающийся под Артемовском