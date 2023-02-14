Картинки дня: 14 февраля 2023 года, вторник

Фестиваль тюльпанов проходит в столице Тайваня Тайбее
Авиационная пилотажная группа Военно-воздушных сил Индии "Сурья Киран" на церемонии открытия аэрокосмической выставки Aero India 2023
Продолжается Неделя моды в Нью-Йорке
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, прибыл в район мыса Доброй Надежны на юге Африки и вошел в южноафриканский порт Кейптаун
Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения
Антиправительственная акция у здания кнессета в Иерусалиме
Плановый полет ракетоносцев Ту-95мс прошел над нейтральными водами акватории Берингова моря
В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево