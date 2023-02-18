Картинки дня: 15 февраля 2023 года, среда

Рассвет в Лондоне
Новая работа Бэнкси "Тушь на День святого Валентина" появилась в британском городе Маргит
Подготовка к ежегодному карнавалу в немецком Майнце
Продолжается Неделя моды в Нью-Йорке
Продолжается подготовка к 73-му Берлинскому кинофестивалю
Состоялся плановый полет ракетоносцев Ту-95мс над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей
Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения
Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы
Число жертв наводнений в Новой Зеландии выросло до четырех человек