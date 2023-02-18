Картинки дня: 16 февраля 2023 года, четверг

Продолжается подготовка к 73-му Берлинскому кинофестивалю
В Лондоне прошла премьера фильма "Крид 3"
Закат во Франции
В Белграде прошла акция против признания независимости Косова
150-й карнавал продолжается в Ницце
Предвыборный митинг кандидата в президенты США Никки Хейли в Южной Каролине
Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения
В работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa произошел масштабный сбой
В Новой Зеландии циклон "Габриэль" вызвал наводнения и оползни. Погибли 5 человек, более 3,5 тыс. числятся пропавшими без вести