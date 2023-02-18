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17 февраля 2023 8:28

Картинки дня: 16 февраля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Продолжается подготовка к 73-му Берлинскому кинофестивалю

Продолжается подготовка к 73-му Берлинскому кинофестивалю

В Лондоне прошла премьера фильма "Крид 3"

В Лондоне прошла премьера фильма "Крид 3"

Закат во Франции

Закат во Франции

В Белграде прошла акция против признания независимости Косова

В Белграде прошла акция против признания независимости Косова

150-й карнавал продолжается в Ницце

150-й карнавал продолжается в Ницце

Предвыборный митинг кандидата в президенты США Никки Хейли в Южной Каролине

Предвыборный митинг кандидата в президенты США Никки Хейли в Южной Каролине

Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения

Поисково-спасательные работы продолжаются в Турции после землетрясения

В работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa произошел масштабный сбой

В работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa произошел масштабный сбой

В Новой Зеландии циклон "Габриэль" вызвал наводнения и оползни. Погибли 5 человек, более 3,5 тыс. числятся пропавшими без вести

В Новой Зеландии циклон "Габриэль" вызвал наводнения и оползни. Погибли 5 человек, более 3,5 тыс. числятся пропавшими без вести