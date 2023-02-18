Картинки дня: 17 февраля 2023 года, пятница

Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями
Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии
Церемония открытия 73-го международного кинофестиваля состоялась в Берлине
Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы продолжается во Франции
Норвежец Йоханнес Бё выиграл пятую подряд гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе и установил мировой рекорд
В Лондоне прошла премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
Парламент Молдавии утвердил правительство Дорина Речана
65-й Венский оперный бал прошел в Венской государственной опере
Последствия землетрясения в городах Турции