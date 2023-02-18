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17 февраля 2023 9:11

Картинки дня: 17 февраля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями

Запуск новой японской ракеты отменен за секунды до старта из-за проблем с двигателями

Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии

Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии

Церемония открытия 73-го международного кинофестиваля состоялась в Берлине

Церемония открытия 73-го международного кинофестиваля состоялась в Берлине

Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы продолжается во Франции

Общенациональная забастовка против предложенной правительством пенсионной реформы продолжается во Франции

Норвежец Йоханнес Бё выиграл пятую подряд гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе и установил мировой рекорд

Норвежец Йоханнес Бё выиграл пятую подряд гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе и установил мировой рекорд

В Лондоне прошла премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

В Лондоне прошла премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Парламент Молдавии утвердил правительство Дорина Речана

Парламент Молдавии утвердил правительство Дорина Речана

65-й Венский оперный бал прошел в Венской государственной опере

65-й Венский оперный бал прошел в Венской государственной опере

Последствия землетрясения в городах Турции

Последствия землетрясения в городах Турции