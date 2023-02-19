Картинки дня: 18 февраля 2023 года, суббота

Утиная ферма в Кастельно-Турсан, Франция
Кошка нашла убежище в машине после землетрясения в Антакье, Турция
Первая встреча 33-летнего Мустафы Авджи, который пролежал под завалами после землетрясения в Турции 261 час, с новорожденной дочкой
Баскетболист влетел в зрителей во время матча регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» и «Лос-Анджелем Клипперс»
Гости дефиле Bora Aksu во время Недели моды в Лондоне
Мужчина ловит рыбу в Дурбане (Южная Африка) на фоне фрегата «Адмирал Горшков», который зашел в гавань по пути на военно-морские учения с ВМС ЮАР и Китая
Показ коллекции Roberto Torretta на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания
В рамках правительственного соглашения из Южной Африки в Индию доставят 12 гепардов
В честь 15-й годовщины независимости Косово в Приштине Национальную библиотеку подсветили в цвета государственного флага