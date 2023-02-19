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18 февраля 2023 18:39

Картинки дня: 18 февраля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Утиная ферма в Кастельно-Турсан, Франция

Утиная ферма в Кастельно-Турсан, Франция

Кошка нашла убежище в машине после землетрясения в Антакье, Турция

Кошка нашла убежище в машине после землетрясения в Антакье, Турция

Первая встреча 33-летнего Мустафы Авджи, который пролежал под завалами после землетрясения в Турции 261 час, с новорожденной дочкой

Первая встреча 33-летнего Мустафы Авджи, который пролежал под завалами после землетрясения в Турции 261 час, с новорожденной дочкой

Баскетболист влетел в зрителей во время матча регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» и «Лос-Анджелем Клипперс»

Баскетболист влетел в зрителей во время матча регулярного чемпионата НБА между «Финиксом» и «Лос-Анджелем Клипперс»

Гости дефиле Bora Aksu во время Недели моды в Лондоне

Гости дефиле Bora Aksu во время Недели моды в Лондоне

Мужчина ловит рыбу в Дурбане (Южная Африка) на фоне фрегата «Адмирал Горшков», который зашел в гавань по пути на военно-морские учения с ВМС ЮАР и Китая

Мужчина ловит рыбу в Дурбане (Южная Африка) на фоне фрегата «Адмирал Горшков», который зашел в гавань по пути на военно-морские учения с ВМС ЮАР и Китая

Показ коллекции Roberto Torretta на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания

Показ коллекции Roberto Torretta на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания

В рамках правительственного соглашения из Южной Африки в Индию доставят 12 гепардов

В рамках правительственного соглашения из Южной Африки в Индию доставят 12 гепардов

В честь 15-й годовщины независимости Косово в Приштине Национальную библиотеку подсветили в цвета государственного флага

В честь 15-й годовщины независимости Косово в Приштине Национальную библиотеку подсветили в цвета государственного флага