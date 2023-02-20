Картинки дня: 20 февраля 2023 года, понедельник

Яркие костюмы уличного карнавала в боливийском городе Оруро.
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.
Житель турецкого города Хатай у разрушенного землетрясением здания.
В Италии прошел традиционный фестиваль апельсиновых уличных боев.
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка.
Во время массового митинга оппозиции в Кишиневе, Молдавия.
Звезда тенниса Борис Беккер на Берлинском кинофестивале.
Церемония передачи автомобильной техники бойцам СВО в Ростове-на-Дону.