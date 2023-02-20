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20 февраля 2023 5:50

Картинки дня: 20 февраля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Яркие костюмы уличного карнавала в боливийском городе Оруро.

Яркие костюмы уличного карнавала в боливийском городе Оруро.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.

Житель турецкого города Хатай у разрушенного землетрясением здания.

Житель турецкого города Хатай у разрушенного землетрясением здания.

В Италии прошел традиционный фестиваль апельсиновых уличных боев.

В Италии прошел традиционный фестиваль апельсиновых уличных боев.

Последствия обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка.

Последствия обстрела со стороны ВСУ жилых кварталов Донецка.

Во время массового митинга оппозиции в Кишиневе, Молдавия.

Во время массового митинга оппозиции в Кишиневе, Молдавия.

Звезда тенниса Борис Беккер на Берлинском кинофестивале.

Звезда тенниса Борис Беккер на Берлинском кинофестивале.

Церемония передачи автомобильной техники бойцам СВО в Ростове-на-Дону.

Церемония передачи автомобильной техники бойцам СВО в Ростове-на-Дону.