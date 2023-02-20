Картинки дня: 19 февраля 2023 года, воскресенье

Тюлень отдыхает на илистых отмелях в природном заповеднике Хэмфорд-Уотер недалеко от Харвича, Великобритания
Участники собачьего парада в рамках традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Английская Премьер-лига, «Астон Вилла» - «Арсенал» (2-4). Габриэль Мартинелли, Фабио Виейра и Вильям Салиба празднуют четвертый гол своей команды
Дефиле Chet Lo на Неделе моды в Лондоне
Разрушенное землетрясением здание в Кирихане, провинция Хатай, Турция
Актер готовится в гримерке перед представлением Mythos Ragnarok в рамках Фестиваля викингов в Йорке, Великобритания
Памятники покрылись льдом из-за резкого похолодания в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
Палаточный городок в сирийском городе Джандарис для пострадавших в результате землетрясения
Беатрис Чебет из Кении одержала победу в женском зачете на Чемпионате мира по кроссовому бегу