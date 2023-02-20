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20 февраля 2023 5:50

Картинки дня: 19 февраля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Тюлень отдыхает на илистых отмелях в природном заповеднике Хэмфорд-Уотер недалеко от Харвича, Великобритания

Тюлень отдыхает на илистых отмелях в природном заповеднике Хэмфорд-Уотер недалеко от Харвича, Великобритания

Участники собачьего парада в рамках традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Участники собачьего парада в рамках традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Английская Премьер-лига, «Астон Вилла» - «Арсенал» (2-4). Габриэль Мартинелли, Фабио Виейра и Вильям Салиба празднуют четвертый гол своей команды

Английская Премьер-лига, «Астон Вилла» - «Арсенал» (2-4). Габриэль Мартинелли, Фабио Виейра и Вильям Салиба празднуют четвертый гол своей команды

Дефиле Chet Lo на Неделе моды в Лондоне

Дефиле Chet Lo на Неделе моды в Лондоне

Разрушенное землетрясением здание в Кирихане, провинция Хатай, Турция

Разрушенное землетрясением здание в Кирихане, провинция Хатай, Турция

Актер готовится в гримерке перед представлением Mythos Ragnarok в рамках Фестиваля викингов в Йорке, Великобритания

Актер готовится в гримерке перед представлением Mythos Ragnarok в рамках Фестиваля викингов в Йорке, Великобритания

Памятники покрылись льдом из-за резкого похолодания в Сьюдад-Хуаресе, Мексика

Памятники покрылись льдом из-за резкого похолодания в Сьюдад-Хуаресе, Мексика

Палаточный городок в сирийском городе Джандарис для пострадавших в результате землетрясения

Палаточный городок в сирийском городе Джандарис для пострадавших в результате землетрясения

Беатрис Чебет из Кении одержала победу в женском зачете на Чемпионате мира по кроссовому бегу

Беатрис Чебет из Кении одержала победу в женском зачете на Чемпионате мира по кроссовому бегу