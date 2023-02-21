Картинки дня: 21 февраля 2023 года, вторник

На юге Турции вновь произошло землетрясение, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.
Актриса Хелен Миррен на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.
В ОАЭ открылась крупнейшая в мире выставка-ярмарка вооружений.
Митинг сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси.
Здание с символикой российской специальной военной операции в Москве.
Президент США Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Заполненные трибуны во время автогонки серии НАСКАР в США.
Звездный нападающий ФК Барселона Роберт Левандовски празднует забитый мяч.