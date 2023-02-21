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21 февраля 2023 5:51

Картинки дня: 21 февраля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
На юге Турции вновь произошло землетрясение, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.

На юге Турции вновь произошло землетрясение, сила подземных толчков достигала 6,3 балла.

Актриса Хелен Миррен на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.

Актриса Хелен Миррен на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.

В ОАЭ открылась крупнейшая в мире выставка-ярмарка вооружений.

В ОАЭ открылась крупнейшая в мире выставка-ярмарка вооружений.

Митинг сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Митинг сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Здание с символикой российской специальной военной операции в Москве.

Здание с символикой российской специальной военной операции в Москве.

Президент США Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Заполненные трибуны во время автогонки серии НАСКАР в США.

Заполненные трибуны во время автогонки серии НАСКАР в США.

Звездный нападающий ФК Барселона Роберт Левандовски празднует забитый мяч.

Звездный нападающий ФК Барселона Роберт Левандовски празднует забитый мяч.