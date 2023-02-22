Картинки дня: 22 февраля 2023 года, среда

Предвыборная агитация на улицах столицы Нигерии, где вскоре пройдут президентские выборы.
Президент США Джо Байден выступил в Варшаве.
В Рио-де-Жанейро проходит самый яркий и музыкальный карнавал в мире.
Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию.
Эстафета с блинами на сковороде на улицах Лондона.
Кинорежиссер Стивен Спилберг на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.
Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в международных морских маневров с участием Китая, ЮАР и России.
Футболисты португальского футбольного клуба "Бенфика" празднуют забитый мяч.