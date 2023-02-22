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22 февраля 2023 5:33

Картинки дня: 22 февраля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Предвыборная агитация на улицах столицы Нигерии, где вскоре пройдут президентские выборы.

Предвыборная агитация на улицах столицы Нигерии, где вскоре пройдут президентские выборы.

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве.

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве.

В Рио-де-Жанейро проходит самый яркий и музыкальный карнавал в мире.

В Рио-де-Жанейро проходит самый яркий и музыкальный карнавал в мире.

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию.

Эстафета с блинами на сковороде на улицах Лондона.

Эстафета с блинами на сковороде на улицах Лондона.

Кинорежиссер Стивен Спилберг на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.

Кинорежиссер Стивен Спилберг на красной дорожке Берлинского кинофестиваля.

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в международных морских маневров с участием Китая, ЮАР и России.

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Горшков" прибыл в ЮАР для участия в международных морских маневров с участием Китая, ЮАР и России.

Футболисты португальского футбольного клуба "Бенфика" празднуют забитый мяч.

Футболисты португальского футбольного клуба "Бенфика" празднуют забитый мяч.