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23 февраля 2023 6:01

Картинки дня: 23 февраля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Радуга над островами Фиджи

Радуга над островами Фиджи

Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как после падения он становится на четвереньки, встаёт и поднимается на борт № 1

Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как после падения он становится на четвереньки, встаёт и поднимается на борт № 1

Продолжается Неделя моды в Милане

Продолжается Неделя моды в Милане

Более 40 человек погибли в результате ливней в Бразилии

Более 40 человек погибли в результате ливней в Бразилии

Президент Владимир Путин выступил в Лужниках на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции и празднованию Дня защитника Отечества

Президент Владимир Путин выступил в Лужниках на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции и празднованию Дня защитника Отечества

Не менее девяти палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля в Наблусе

Не менее девяти палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля в Наблусе

Продолжается восстановление города Мариуполь

Продолжается восстановление города Мариуполь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке

На США обрушился новый, мощный зимний шторм, 100 тысяч человек остались без электричества

На США обрушился новый, мощный зимний шторм, 100 тысяч человек остались без электричества