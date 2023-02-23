Картинки дня: 23 февраля 2023 года, четверг

Радуга над островами Фиджи
Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолёта перед вылетом из Варшавы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как после падения он становится на четвереньки, встаёт и поднимается на борт № 1
Продолжается Неделя моды в Милане
Более 40 человек погибли в результате ливней в Бразилии
Президент Владимир Путин выступил в Лужниках на митинге-концерте "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции и празднованию Дня защитника Отечества
Не менее девяти палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля в Наблусе
Продолжается восстановление города Мариуполь
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке
На США обрушился новый, мощный зимний шторм, 100 тысяч человек остались без электричества