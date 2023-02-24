Картинки дня: 24 февраля 2023 года, пятница

Салют в День защитника Отечества в Москве
Неделя моды продолжается в Милане
Участники автопробега "Дорогами победы", организованного Луганским региональным отделением партии "Единая Россия", в День защитника Отечества
Бывший президент США Дональд Трамп посетил штат Огайо после схода с рельсов поезда с химикатами
В Аргентине в семье ягуаров родились котята
По меньшей мере четыре человека погибли, 57 пропали без вести при обрушении в карьере в Китае
Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Зимние штормы распространились почти по всей территории США, принеся обильные снегопады, ледяные дожди и порывистый ветер. В результате непогоды сотни тысяч людей остались без электроэнергии и были отменены свыше 1300 авиарейсов
Проливные дожди в прибрежных районах на юго-востоке Бразилии вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибли 36 человек