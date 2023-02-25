Картинки дня: 25 февраля 2023 года, суббота

Сильный зимний шторм принес обильный снегопад и штормовой ветер в северных районах Соединенных Штатов
Неделя моды продолжается в Милане
В Шотландии прошел чемпионат по зимнему плаванию
Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов
В Париже прошла церемония вручения 48-й кинопремии "Сезар"
Купание коня в Палестине
В результате пожара на нефтехранилище компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики пострадали не менее семи человек
Мощный шторм обрушился на Калифорнию