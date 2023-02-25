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25 февраля 2023 8:49

Картинки дня: 25 февраля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Сильный зимний шторм принес обильный снегопад и штормовой ветер в северных районах Соединенных Штатов

Сильный зимний шторм принес обильный снегопад и штормовой ветер в северных районах Соединенных Штатов

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

В Шотландии прошел чемпионат по зимнему плаванию

В Шотландии прошел чемпионат по зимнему плаванию

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира категории ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов

В Париже прошла церемония вручения 48-й кинопремии "Сезар"

В Париже прошла церемония вручения 48-й кинопремии "Сезар"

Купание коня в Палестине

Купание коня в Палестине

В результате пожара на нефтехранилище компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики пострадали не менее семи человек

В результате пожара на нефтехранилище компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики пострадали не менее семи человек

Мощный шторм обрушился на Калифорнию

Мощный шторм обрушился на Калифорнию