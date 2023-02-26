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26 февраля 2023 8:47

Картинки дня: 26 февраля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Дохе

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Дохе

Зимний шторм со снегопадами и сильным ветром обрушился на север США

Зимний шторм со снегопадами и сильным ветром обрушился на север США

Закат во Франции

Закат во Франции

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области отпраздновали Масленицу. Гости мероприятия стали свидетелем сожжения 19-метрового куба из сена и веток

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области отпраздновали Масленицу. Гости мероприятия стали свидетелем сожжения 19-метрового куба из сена и веток

Неделя моды продолжается в Милане

Неделя моды продолжается в Милане

В Беверли-Хиллз прошла 34-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров

В Беверли-Хиллз прошла 34-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил открытие 59-й сельскохозяйственной выставки в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил открытие 59-й сельскохозяйственной выставки в Париже

Президент США Джозеф Байден отправился на выходные в штат Делавэр

Президент США Джозеф Байден отправился на выходные в штат Делавэр