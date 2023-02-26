Картинки дня: 26 февраля 2023 года, воскресенье

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Дохе
Зимний шторм со снегопадами и сильным ветром обрушился на север США
Закат во Франции
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области отпраздновали Масленицу. Гости мероприятия стали свидетелем сожжения 19-метрового куба из сена и веток
Неделя моды продолжается в Милане
В Беверли-Хиллз прошла 34-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил открытие 59-й сельскохозяйственной выставки в Париже
Президент США Джозеф Байден отправился на выходные в штат Делавэр