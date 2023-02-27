Картинки дня: 27 февраля 2023 года, понедельник

«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги. Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» выиграл Лигу Европы
Продолжается подготовка к запуску космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в Космическом центре Кеннеди
На Калифорнию обрушились снег и метель. В Национальной метеорологической службе назвали этот шторм самым сильным за несколько десятилетий
Расширенное пленарное заседание ЦК Трудовой партии КНДР 8-го созыва проходит в Пхеньяне
Тренировка спецназа в Пакистане
Где-то на улицах Омска
Несколько мощных торнадо пронеслись по американским штатам Оклахома и Техас, нанесен серьезный материальный ущерб
У южных берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, на которой находилось до 150 человек. Точное число пассажиров пока не известно, но власти Италии уже зарегистрировали 58 жертв крушения
Акция против реформы избирательной системы проходят во многих городах Мексики