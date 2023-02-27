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27 февраля 2023 7:55

Картинки дня: 27 февраля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги. Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги. Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «МЮ» выиграл Лигу Европы

Продолжается подготовка к запуску космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в Космическом центре Кеннеди

Продолжается подготовка к запуску космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС в Космическом центре Кеннеди

На Калифорнию обрушились снег и метель. В Национальной метеорологической службе назвали этот шторм самым сильным за несколько десятилетий

На Калифорнию обрушились снег и метель. В Национальной метеорологической службе назвали этот шторм самым сильным за несколько десятилетий

Расширенное пленарное заседание ЦК Трудовой партии КНДР 8-го созыва проходит в Пхеньяне

Расширенное пленарное заседание ЦК Трудовой партии КНДР 8-го созыва проходит в Пхеньяне

Тренировка спецназа в Пакистане

Тренировка спецназа в Пакистане

Где-то на улицах Омска

Где-то на улицах Омска

Несколько мощных торнадо пронеслись по американским штатам Оклахома и Техас, нанесен серьезный материальный ущерб

Несколько мощных торнадо пронеслись по американским штатам Оклахома и Техас, нанесен серьезный материальный ущерб

У южных берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, на которой находилось до 150 человек. Точное число пассажиров пока не известно, но власти Италии уже зарегистрировали 58 жертв крушения

У южных берегов Италии разбилась лодка с мигрантами, на которой находилось до 150 человек. Точное число пассажиров пока не известно, но власти Италии уже зарегистрировали 58 жертв крушения

Акция против реформы избирательной системы проходят во многих городах Мексики

Акция против реформы избирательной системы проходят во многих городах Мексики