Картинки дня: 28 февраля 2023 года, вторник

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2022 года по версии ФИФА
Жители шведской столицы Стокгольма наблюдают за северным сиянием
Актриса Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде
Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Число погибших при кораблекрушении у южных берегов Италии мигрантов достигло 62
Болельщики «Бешикташа» бросали на поле мягкие игрушки во время матча 14-го тура чемпионата Турции по футболу с «Антальяспором». Акция была посвящена детям, пострадавшим в результате землетрясения, которое произошло в Турции в начале февраля
Зимний шторм в Калифорнии
Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress открылась в Барселоне
Британский боксер Томми Фьюри победил американского видеоблогера Джейка Пола в Эр-Рияде