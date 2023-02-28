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28 февраля 2023 15:44

Городской Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» отпраздновал со своими воспитанниками "День Арктики" в московском парке Сокольники

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН