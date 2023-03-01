Картинки дня: 1 марта 2023 года, среда

Выставка мобильной индустрии Mobile World Congress продолжается в Барселоне
В Лондоне зацвели первые цветы
В Греции в результате столкновения двух поездов погибли 32 человека
Неделя моды начала свою работу в Париже
Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения
Северное сияние в Дании
В Великобритании началась забастовка учителей "Спасем наши школы"
Нью-Йорк в снежном плену
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели